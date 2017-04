Ingressen una nena de 13 anys a Múrcia per beure´s mitja ampolla de rom

Una adolescent de 13 anys que dissabte a la nit va ingressar en un hospital de Múrcia després d'ingerir mitja ampolla de rom va ser donada ahir d'alta, va informar la Conselleria de Sanitat, que va explicar que la jove no va patir un coma etílic, sinó «una intoxicació etílica greu». A més, va advertir que aquest succés no va tenir res a veure amb la festa de l'Enterrament de la Sardina, ja que el fet es va produir al seu domicili.

La menor va ser atesa per facultatius del 061 a casa seva, els quals la van traslladar al centre sanitari més proper. La noia va ser atesa amb un tractament de xoc per via intramuscular, controlant la seva glucèmia i la possibilitat de la broncoaspiració del vòmit. La diferència entre intoxicació etílica i coma etílic resideix en la taxa d'alcoholèmia, ja que mentre que intoxicació es considera qualsevol estat d'embriaguesa, el coma suposa nivells molt alts d'alcohol.