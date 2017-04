Macron i Le Pen competiran per la presidència francesa en la segona volta

El candidat socioliberal i líder del partit En Marxa, Emmanuel Macron, i la líder de l'ultradretà Front Nacional, Marine Le Pen, es disputaran la presidència francesa a la segona volta de les eleccions franceses del proper 7 de maig. Macron va véncer en la primera volta amb un 23,4% dels vots, mentre que Le Pen va quedar en segona posició amb un 22,4%. El candidat conservador, François Fillon, va quedar en tercer lloc amb un 19,8%, mentre que la quarta posició va ser per al líder de l'esquerra radical Jean-Luc Mélenchon, amb un 19,2%, i ja molt lluny es va situar el candidat socialista, Benoit Hamon, amb un 6,1%.

Macron va assegurarque farà bandera de «l'optimisme» i «l'esperança» per arribar a l'Elisi. «Hem canviat la cara de la política francesa», va dir el líder d'En marxa, que va donar les gràcies a Hamon i Fillon per demanar el vot per ell i va agrair als francesos que en un moment «inèdit» de la història del país hagin decidit respondre «de la manera més bonica» fent-li confiança a ell. «En nom vostre, portaré a la segona volta l'exigència de l'optimisme i l'esperança que volem per al nostre país i per Europa», va afegir. Macron va dir que durant la campanya ha «entès» els «dubtes», la «indignació» i la «voluntat de canvi» dels francesos, i les seves aspiracions per aconseguir «una alternativa veritable».

Per part seva, Le Pen va defensar que és «la candidata del poble» i va assegurar que cal «alliberar el poble» d'unes «elits arrogants». La líder de la ultradreta va dir que està en joc «la supervivència de França». «Faig una crida a tots els patriotes de debò, vinguin d'on vinguin, hagi estat quin hagi estat el seu vot, a abandonar el ressentiment a favor d'un interès superior, perquè el que està en joc és la supervivència del país», va afegir. «És l'hora d'alliberar el poble francès d'unes elits arrogants que li volen dir com ha d'actuar. Sí, jo soc la candidata del poble», va proclamar.

Fillon va reconèixer la seva derrota i va fer una crida a votar per Macron per frenar Le Pen. L'exprimer ministre va assegurar que el Front Nacional «és conegut per la seva violència i la seva intolerància» i el seu programa «portaria el país a la fallida i Europa al caos». «L'extremisme només aporta infelicitat i ruïna», va afegir el candidat conservador. Fillon, que va veure com per primera vegada el partit conservador es queda fora de la segona volta des que el president del país es tria per sufragi universal, es va atribuir tota la responsabilitat de la derrota. El candidat conservador va atribuir les revelacions sobre les seves contractacions a familiars a un complot muntat des de l'Elisi i va assegurar que la seva candidatura va tenir «obstacles massa nombrosos i massa cruels» i que «algun dia es coneixerà la veritat sobre aquestes eleccions».

Paral·lelament, Hamon va reconèixer el seu «fracàs» i va apel·lar al vot per Macron, exministre d'Economia dissident del PS, tot i que «no pertanyi a l'esquerra». «Distingeixo entre un adversari polític (Macron) i una enemiga de la República (Le Pen). El moment és seriós», va afegir.

Per part seva, Mélenchon va reconèixer que «els resultats no són els que esperàvem» i es va negar a expressar el seu suport a cap dels seus rivals. «Els mediàcrates (terme sovint pejoratiu que fa a l'excessiva influència sobre l'opinió pública que s'exerceix des d'alguns mitjans de comunicació) i els oligarques estan joiosos. No hi ha res tan bell per a ells com una segona volta entre dos candidats que volen perllongar les institucions actuals, que no expressen cap consciència ecològica i que pensen carregar-se els èxits socials més elementals», va dir.