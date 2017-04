Stop Mare Mortum envia un requeriment al govern perquè complexi els compromisos d´acollida de refugiats

La plataforma Stop Mare Mortum ha iniciat una acció legal perquè el govern espanyol compleixi els compromisos adquirits d'acollida de persones refugiades, ja que només ha reubicat a 886 persones sol·licitants d'asil (4,55%) de les 19.449 que s'havien compromès a acollir abans del setembre d'aquest any, segons han informat aquest dilluns. És per això que la plataforma va presentar el passat divendres 21 d'abril un requeriment a les administracions en el qual exposen "l'obligació" del govern d'incrementar el nombre de places ofertades, així com de les persones acollides. En el marc dels estats de la Unió Europea, la membre d'Stop Mare Mortum, Sonia Ros, ha explicat que, de mitjana, els estats han reubicat un 17% de refugiats, respecte al total de persones que s'havien compromès a acollir davant les institucions europees.

El membre de l'equip jurídic, Alexandre Peñalver, ha destacat que el requeriment es presenta perquè l'Estat està "incomplint" una sèrie d'obligacions establertes d'acollida de persones refugiades des de ja fa 19 mesos. "Oferir places, aprovar el llistat que envia Grècia i Itàlia de persones a reubicar i executar les accions" són tres dels compromisos principals que els estats han de complir periòdicament, segons ha apuntat Peñalver. Això no obstant, en aquests 19 mesos l'Estat només ha ofert el 5,65% de places de reubicació (1.100 places) i ha acollit al 4,55% de persones sol·licitants d'asil (886 persones).

És per això que l'Estat hauria d'incrementar de forma molt significativa el nombre de places que ofereix mensualment, executar les reubicacions i atendre a les necessitats de les persones que ho "necessiten", segons ha afegit Peñalver.



El recorregut del requeriment presentat



La membre de l'equip jurídic, Isabel Baixeras, ha assenyalat que tenen "l'expectativa" que el requeriment presentat davant el president del govern de l'Estat sigui atès en "tots els seus termes". Això no obstant, en cas que hi hagi una denegació o una omissió de resposta, la plataforma portarà el requeriment davant a la jurisdicció contenciosa administrativa, que és qui fa el control de l'activitat de l'administració, per demanar als tribunals que prenguin mesures cautelars que impliquin la "immediata" execució de les places de reubicació de les persones refugiades.



Els estats membres de la Unió Europea

Stop Mare Mortum està en contacte amb altres organitzacions europees i els animen a "emprar accions legals" contra els estats, segons ha afegit Ros. Els estats membres de la Unió Europea haurien d'haver acollit 54 mil persones al setembre del 2016, per tal de poder acollir les 106 persones refugiades restants al setembre del 2017. Tanmateix, "pràcticament no hi ha cap estat que estigui complint al ritme que s'hauria de fer", ja que les últimes dades exposen que, de mitjana, els estats europeus han reubicat un 17% de les persones refugiades, respecte al total de persones que s'havien compromès a acollir davant les institucions europees, segons ha afegit Ros.

Aquest dilluns a la tarda la plataforma ofereix la conferència "Els drets de les persones refugiades. L'acció judicial com a suport a la protesta social" al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (Mallorca 283).