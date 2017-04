Mor el torero Palomo Linares

El torero Sebastián Palomo Linares (Linares, Jaén, 1947) ha mort aquesta tarda després d'haver estat operat divendres passat del cor i romandre des de llavors a la UCI de l'hospital Gregorio Marañón de Madrid en estat crític.

El matador, segons el comunicat mèdic que va facilitar l'hospital divendres passat, va ser intervingut a cor obert el dia 21 en aquest centre sanitari per fer-li un doble bypass, substituir la vàlvula mitral i reparar la vàlvula tricúspide, i des de llavors romania sedat i amb ventilació mecànica. Avui han detectat que havia patit un vessament cerebral i que el cor es trobava en molt mal estat així que s'ha procedit a preparar els seus òrgans per a la donació, tal i com ell havia estipulat.