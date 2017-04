Zapatero assegura que hi ha "prejudicis" contra Díaz per ser dona i andalusa

L'expresident del govern espanyol, José Luís Rodríguez Zapatero, ha afirmat que a Catalunya "hi ha veus –no em refereixo al PSC- que han posat sobre la taula prejudicis sobre el projecte polític" de Susana Díaz, precandidata a liderar el PSOE. "A la història del partit socialista hi ha hagut normalment candidats, poques candidates, però he constatat que quan hi ha candidata es té en compte l'origen, ja va passar amb Carme Chacón, que era catalana i era un problema, i ara passa amb Susana Díaz, que és andalusa i és un problema", ha reblat en declaracions als mitjans abans de reunir-se amb Miquel Iceta, primer secretari del PSC a la seu dels socialistes catalans. Zapatero, que dona suport a Díaz, ha posat en valor la seva "coherència i convicció": "Ningú et pot creure suficientment si el que defensaves al seu moment no ho defenses anys després ", ha reblat l'expresident en demanar al PSOE que prengui la iniciativa per dialogar amb Catalunya i "arrencar" des de la sentència del TC contra l'Estatut.

Zapatero, que participa aquest dilluns a la tarda en un col·loqui amb Eduardo Madina a favor de la candidatura de Díaz, ha traslladat el seu suport a la candidata andalusa, a qui veu com una persona amb "convicció i coherència". "sempre he pensat que ningú et pot creure suficientment si el que defensaves al seu moment no ho defenses anys després", ha assegurat Zapatero en declaracions als mitjans.

En aquest context, l'exdirigent socialista vol contribuir a "desfer prejudicis": considera que a Catalunya "hi ha veus que han posat sobre la taula prejudicis sobre el projecte polític" de Susana Díaz, ha afirmat desmarcant-ne explícitament el PSC. "A la història del partit socialista hi ha hagut normalment candidats, poques candidates, però he constatat que quan hi ha candidata es té en compte l'origen, ja va passar amb Carme Chacón, que era catalana i era un problema, i ara passa amb Susana Díaz, que és andalusa i és un problema", ha afirmat posant com a exemple que ningú va destacar ni el seu origen ni el de Felipe González o Alfredo Pérez Rubalcaba quan van liderar el partit.

Zapatero dona suport a la presidenta andalusa perquè Díaz té un projecte per "unir" i alhora perquè se sent identificada i respecta "el que aplaudia anys enrere" en la seva etapa de govern. "Per mi és coherència i personalitat: el lideratge polític no és que el vent et porti d'un costat a l'altre, sinó que quan el vent vingui tenir força, conviccions i fermesa per defensar el teu projecte", ha resolt.

Zapatero, que confia en Díaz perquè amb "coherència i visió de futur" pugui fer seves les paraules "diàleg i pacte, que marcaran el futur de Catalunya", ha animat especialment el PSOE a prendre la iniciativa, entre les forces parlamentàries espanyoles, per encetar la via del diàleg amb la Generalitat.

L'expresident socialista, que ha posat en valor l'Estatut del 2006 i ha lamentat la sentència del Tribunal Constitucional del 2010, creu que cal asseure i convocar "seriosament" els independentistes catalans. I aposat perquè el diàleg de fons "arrenqui" precisament des de la decisió de l'Alt Tribunal per valorar quin recorregut es pot fer després de "la inanició dels últims anys que ha provocat més fractura, i distància".

A la crida, doncs, d'un PSOE "actiu i no declaratiu" només, Zapatero espera que el PSOE prenguin la iniciativa per tal que la "pulsió independentista sigui racionalitzada" i serveixi per a "fruits de nous acords".

En ser preguntat sobre si Catalunya és una nació, com ha defensat el precandidat Pedro Sánchez, Zapatero ha assegurat que la part normativa de l'Estatut es referia a Catalunya com a nacionalitat, que és el terme "constitucional". "Més enllà de nació o nacionalitat, la prioritat és dialogar i pactar, un full de ruta de possibles temes concrets per al diàleg, amb la societat catalana, de país", ha afirmat demanat que ningú es mantingui en el "100%" de les seves posicions.