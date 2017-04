Crítiques a «expressions feixistes» al funeral de Utrera

Diversos partits van criticar amb duresa les «expressions feixistes» que es van poder escoltar al funeral de l'exministre feixista José Utrera Molina, quelcom que fins i tot les Joventuts del PSC han portat a la Fiscalia. Així, el portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, va expressar la seva preocupació per les «expressions feixistes» que es van poder veure al funeral, i va criticar que «el feixisme no susciti una condemna unànime per part de tots els partits a Espanya».



Al funeral celebrat dissabte en memòria de José Utrera Molina, que va ser ministre de Francisco Franco i va morir a Nerja als 91 anys, un grup de persones van entonar l'himne falangista Cara al sol mentre aixecaven els braços per realitzar la salutació feixista.



Paral·lelament, la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, va denunciar els càntics franquistes i va avisar que «a l'Estat espanyol la democràcia no està normalitzada». En aquest sentit, la coordinadera general del PDeCAT va lamentar que a Espanya «es puguin fer enaltiments del franquisme o es pugui comparar el procés polític de Catalunya amb el nazisme».