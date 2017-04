Una hostessa va ajudar el pilot a aterrar un avió a Palma

Un avió de la companyia TUIfly volava des de Hannover a Palma amb 195 passatgers a bord quan el copilot va patir una indisposició. No podia seguir als comandaments de l'aparell per una sobtada baixada de la tensió arterial i una hostessa va ocupar el seu lloc. La dona va col·laborar amb el comandant, participant en les comprovacions prèvies a l'aterratge, i va aconseguir que l'aparell aterrés amb normalitat a Son Sant Joan. El copilot va ser traslladat a un hospital per ser sotmès a una revisió i va rebre l'alta poc després.



Els fets, donats a conèixer ara per l'Oficina Federal Alemanya per a la Investigació d'Accidents Aeris, es van produir el passat 11 d'octubre. L'avió, un Boeing 737-800, havia sortit de l'aeroport de Hannover amb 195 passatgers i es dirigia a Palma. Quan l'aparell es trobava encara a espai aeri francès, el copilot va anar al lavabo i es va marejar. Va haver d'estirar-se i va ser atès per un metge que anava a bord. El facultatiu va comprovar que tenia la tensió arterial molt baixa.



El comandant acabava d'iniciar la maniobra de descens a Mallorca i va decidir prescindir del seu company per aterrar. Malgrat que els pilots estan preparats per aterrar sense ajuda, va demanar a una de les hostesses que entrés a la cabina per ajudar.



La treballadora va portar llavors a terme la lectura de les llistes de verificació perquè el comandant comprovés que tot estava en ordre abans d'aterrar a l'illa. L'aparell va arribar a Mallorca amb normalitat.



Ja a terra, el copilot va ser traslladat a un centre sanitari per ser sotmès a un reconeixement mèdic. Després de comprovar que el seu estat era bo, els facultatius li van donar l'alta i l'home va tornar al dia següent a Hannover en un avió de la mateixa companyia, aquesta vegada com a passatger.





L'hostessa serà recompensada



Un portaveu de l'aerolínia TUIfly, citat pel diari britànic Daily Mail, va assegurar que aquest tipus de situacions són «extremadament rares» i que en cap moment es va veure compromesa la seguretat del vol. A més, va afegir que l'hostessa que va col·laborar amb el comandant perquè l'avió aterrés serà recompensada per la seva tasca.