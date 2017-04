Marine Le Pen s´imposa amb més d´un 30% dels vots a la Catalunya Nord

Perpinyà és va convertir en el símbol del col·lapse dels partits tradicionals, només Le Pen i Mélenchon van superar la marca de 20%. Als Pirineus Orientals, el Front Nacional (30,05%) va treure 9 punts al candidat de França Insubmisa.

En total estaven cridats a les urnes 347.917 electors i la participació es va situar dos punts per sota de la mitjana registrada al país. En concret van anar a votar 273.933 persones, o el que és el mateix, un 78,74% dels que estaven cridats a les urnes. L'abstenció, per tant, se situa en un 21,26%. De tots els vots emesos, n´hi va haver 4.487 en blanc (1,29%), i 2.660 (0,76%) han estat declarats nuls.

Als Pirineus Orientals, el nom oficial de la Catalunya Nord, Marine Le Pen va avantatjar Jean-Luc Mélenchon en 24.000 vots, en més de 30.000 vots Emmanuel Macron i prop de 35.000 vots per sobre e François Fillon. Molt per darrere, Benoît Hamon s'esfondra amb només el 5,04% dels vots. El candidat del Partit Socialista és encara colpejat per Nicolas Dupont-Aignan, un altre candidat d'ultradreta a Saint-Cyprien i Canet-en-Roussillon.

A Perpinyà, Le Pen (25,86%) està per davant Mélenchon (22,72%), els «dos extrems», segons l'alcalde Jean-Marc Pujol, que donava el seu suport a François Fillon. El candidat de l'Esquer­ra Insubmisa ha fet uns grans resultats gràcies als barris populars. Mai s'havia vist una resurrecció amb aquesta força per a la unió de l'esquerra, que paradoxalment només va obtenir el 12% en les últimes municipals.

El Front Nacional obté molt bons resultats a la costa, com a Argelès-sur-mer (30,22%) o Sant Cebrià de Rosselló (32,9%) i se sent fort per a les pròximes eleccions parlamentàries.

Macron, tercer al departament

En el departament, Emmanuel Macron va quedar en tercera posició amb 18,46% dels vots contra el 17,19% de François Fillon. Els se gueixen Benoît Hamon (5,04%), Nicolas Dupont-Aignan (3,65%), Jean Lassalle (1,74%), Philippe Poutou (1,14%), François Asselineau (0,86%), Nathalie Arthaud (0,55%) i Jacques Cheminade (0,17%).

Malgrat que el Front Nacional ha fet un dels millors resultats històrics no ha pogut obtenir vots a tots els municipis: a Casafabre no hi ha hagut cap vot per a Marine Le Pen. Una excepció, ja que en el conjunt dels departaments, Marine Le Pen ha rebut més del 40% en dos pobles: Vilamulaca et Sautó, a la Cerdanya. Com a dolça derrota, qui ha assolit el millor resultat percentual ha estat és de nou Mélenchon, qui aconseguí el seu superèxit amb el 56% a Mentet i Fenollet.

Pel que fa a victòries parcials, Fillon ha superat Macron en emportar-se 14 poblacions per a la dreta tradicional, per només 13 per al nouvingut centrista. Per contra, Hamon no va guanyar a cap poble.

En les eleccions presidencials anteriors, l'any 2012, el guanyador de la primera volta a Catalunya Nord va ser el candidat socialista, François Hollande, amb el 25,96% dels sufragis. El conservador Nicolas Sarkozy va ser segon (25,31%), Le Pen tercera (24,34%) i Mélenchon quart (12,77%). La participació va ser llavors del 81,8%.