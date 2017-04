Milers d'opositors es concentren a la principal autopista de Caracas

Milers d'opositors veneçolans es van concentrar a la principal autopista de Caracas, que connecta l'est i l'oest de la capital, per al que van anomenar la «gran plantada nacional» contra el Govern de Nicolás Maduro, sense que es registressin incidents de violència. Els opositors, que van començar a sumar-se des de diferents punts de la capital veneçolana, es van instal·lar des del matí amb cadires, begudes i aliments al llarg del tram est de l'autopista Francisco Fajardo, la més important artèria viària de la ciutat. «La gent segueix mobilitzant-se, segueix sortint, la crida és que ens concentrem tots a l'autopista Francisco Fajardo per realitzar la nostra acció de protesta», va dir el diputat opositor Freddy Guevara des del lloc. El parlamentari va criticar l'actuació de la Policia Nacional Bolivariana i la Guàrdia Nacional en una protesta més a l'est d'aquest lloc.