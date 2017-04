Troben morts als tres alpinistes perduts a Picos de Europa

Els GREIM (Grup de Rescat de la Guàrdia Civil de Muntanya) han localitzat aquesta tarda els cossos sense vida dels tres muntanyencs zamorans de l'Agrupació Muntanyenca que havien desaparegut als Pics d'Europa, a la zona de Potes. Els cadàvers han estat trobats en una zona molt escarpada i de difícil accés, motiu que dificulta les tasques de rescat dels cossos.

L'accident es va produir als voltants de l'Espolón Jisu, una coneguda escola d'escalada on s'havien traslladat els muntanyencs zamorans el cap de setmana. L'últim contacte amb ells es va produir per via telefònica dissabte. Dilluns a la tarda, els familiars van denunciar la desaparició a la Guàrdia Civil, que va activar el dispositiu.