Proposen ampliar a quatre mesos pagats el permís de paternitat

La Comissió Europea ha presentat aquest dimecres una nova proposta de directiva sobre conciliació laboral que ofereix permisos de paternitat i maternitat pagats de fins a quatre mesos. La baixa serà individual, per cada progenitor, de manera que no s´hagin de repartir entre ells els dies, i es podrà agafar des del moment del naixement fins que el fill compleixi els 12 anys. Així mateix, la CE estipula que els pares tindran dret a un permís de 10 dies laborables durant el naixement del fill. La iniciativa pretén incentivar que els homes assumeixin més responsabilitats en la cria dels fills i fomentar, també, que les dones no es vegin perjudicades a nivell de feina pel fet de començar una família.

Actualment, la bretxa salarial entre homes i dones és del 16,3%, un percentatge que, des de Brussel·les, atribueixen a les dificultats que moltes mares pateixen per conciliar la vida familiar i laboral. A més, la diferència entre homes i dones que treballen és del 11,6% a la UE, un percentatge que arriba al 30% quan es comptabilitzen només les famílies amb fills de menys de 6 anys.

La proposta de la Comissió Europea també inclou un permís de cinc dies l´any en cas de malaltia d´un familiar, i estipula que els pares i mares amb fills menors de 12 anys tindran el dret a demanar condicions laborals flexibles, com horaris reduïts o teletreball.