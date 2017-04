Dos anys de sanció per al metge que va diagnosticar a una dona no estar "ben follada"

El Servei Murcià de Salut (SMS) ha proposat sancionar amb dos anys de suspensió de feina i sou el metge que es va fer tristament famós per diagnosticar a una pacient no estar "ben follada" al centre de salut de la pedania murciana de Pla de Bruges.

El facultatiu ha recorregut la resolució de l'expedient, en el qual consten dues faltes greus: una per fumar a la consulta i una altra per la seva actitud amb la malalta.

"El procediment encara no ha conclòs, hi ha una resolució de l'SMS que no és ferma, perquè hi ha un recurs d'alçada pendent de resoldre, sobre el qual encara caldria per part de l'interessat un recurs contenciós administratiu", segons fonts de Conselleria de Sanitat .

El metge va tornar al seu destí laboral al centre de salut d'Alhama de Múrcia després d'aquest episodi, ocorregut al setembre de 2016. Allà, veïns, pacients i companys van fer palesa la seva indignació perquè la conselleria de Sanitat no li hagués apartat del seu lloc .

El facultatiu ocupava des de feia mesos una plaça en comissió de serveis Llano de Brujas, per raons personals, fins que va saltar a l'opinió pública els comentaris i tracte denigrant a la pacient. Mentre la gerència de l'Àrea de Salut Múrcia-Aquest investigava la denúncia, que va acabar amb l'obertura d'un expedient amb dues faltes greus, la Conselleria va decidir apartar-lo del seu lloc, temps en què se li va acabar la comissió de serveis, segons fonts de Sanitat .