Els 27 defensen la seva "unitat" en la primera cimera després del Brexit

Els líders dels 27 estats membres de la Unió Europea defensen aquest dissabte la seva "unitat" en la primera cimera des de l´activació formal del Brexit. "Hem de seguir units com a UE a 27. Només així podrem tancar les negociacions", ha dit el president del Consell Europeu, Donald Tusk. El polonès ha afirmat que la UE vol mantenir unes relacions "properes i fortes" amb el Regne Unit però el francès François Hollande ha admès que el Brexit ha de tenir "costos" per Londres. La cancellera alemanya, Angela Merkel, ha afegit que les capitals defensaran els seus "interessos" conjuntament. Evitar la reintroducció d´una frontera entre Irlanda del Nord i la República i protegir els drets dels europeus que viuen al Regne Unit serà una de les prioritats dels líders.

L´objectiu de la reunió d´aquest dissabte a Brussel·les és que els líders dels 27 aprovin les directrius de negociació del Brexit proposades per Donald Tusk fa unes setmanes. En l´esborrany, s´ofereix poder de veto a Espanya sobre Gibraltar, es remarca la importància de protegir els drets dels europeus que viuen al Regne Unit i dels britànics que viuen a la UE, s´aposta per evitar una "frontera dura" entre Irlanda del Nord i la República d´Irlanda i es parla d´una factura, de quantitat indeterminada, que Londres hauria de pagar per marxar del club.

Els líders europeus han reiterat a l´arribar a la reunió que caldran "avenços" en la qüestió dels diners, que el primer ministre holandès, Mark Rutte, ha dit que seran una "quantitat considerable", abans de poder negociar qualsevol tipus de futura relació entre Londres i Brussel·les. També s´haurà de tancar la "prioritat" dels líders dels 27, que és la qüestió dels drets dels europeus que viuen al Regne Unit i els britànics que viuen a la UE. Sobre Irlanda del Nord, l´objectiu de Dublín és que els líders donin suport a què el territori entri automàticament a la UE si s´integra a la República a través d´un referèndum, una possibilitat que Londres, per ara, descarta totalment.

"Estem preparats", ha dit el negociador de la Comissió Europea, Michel Barnier, defensant que la reunió mostra la "unitat dels 27 en una línia clara". "Aquesta unitat no és contra el Regne Unit, de fet, li interessa", ha destacat el francès. El president de la Comissió, Jean-Claude Juncker, ha anunciat que el 3 de maig publicarà unes propostes "detallades" amb el mandat negociador europeu pel Brexit.