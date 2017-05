El PNB defensa el suport als pressupostos de Rajoy apel·lant a "l'estabilitat"

El portaveu del PNB al Congrés dels Diputats, Aitor Esteban, ha explicat que el seu grup donarà suport als pressupostos del govern espanyol de Mariano Rajoy per a aquest 2017 i, per tant, votarà contra les esmenes a la totalitat que han presentat la majoria de partits de l'oposició. El nacionalista basc ha defensat aquesta posició explicant que han arribat a un pacte amb l'executiu estatal "que va més enllà de l'agenda basca" i que posa l'accent "en l'estabilitat i la competitivitat econòmica". "És un acord que no va contra ningú, no perjudica ningú i beneficia tothom", ha sentenciat Esteban en roda de premsa des del Congrés.

El portaveu del PNB ha detallat que ha negociat l'acord pels pressupostos de 2017 "amb l'agenda basca sempre al cap", però també tenint "com a prioritat l'àmbit econòmic" de tot l'Estat. "L'economia encara està amenaçada, l'estabilitat encara no existeix, i que hi hagi pressupost ara és important", ha afegit.

Esteban ha desvinculat l'acord pels pressupostos del pacte que han tancat el govern espanyol i el d'Euskadi per la quota basca en el marc del seu concert econòmic. Tot i això, ha admès que "l'arribada del debat pressupostari ha accelerat les negociacions" de la quota basca "però són acords estan sustentats en índex, xifres i la legislació".

En el detall de l'acord pressupostari, Esteban ha concretat que el pacte inclou modificar la tarifa elèctrica empresarial, tot defensant que això "no només beneficia la indústria basca" i que f tot el teixit empresarial "més competitiu". També ha comentat que s'ha pactat un "cronograma complet i detallat de la Y basca, amb el compromís de l'entrada a les capitals" d'aquesta infraestructura "cabdal per a tot el corredor atlàntic". Per últim, s'han inclòs també millores en I+D+I i en la indústria del vehicle elèctric, i la millora de la "coordinació en les polítiques de seguretat" amb la policia basca.