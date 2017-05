La Fiscalia demana 22 anys per a la 'Manada' per la violació de Sanfermines

La Fiscalia demana 22 anys per a la 'Manada' per la violació de Sanfermines

El ministeri fiscal ha sol·licitat un total de 22 anys i 10 mesos de presó per a cada un dels cinc acusats per la presumpta violació grupal els passats Sanfermines, segons recull en el seu escrit de qualificació.

En concret, el fiscal demana 18 anys de presó per a cada un dels processats per un delicte continuat d'agressió sexual, prohibició d'acostament a la víctima a una distància no inferior als 500 metres, prohibició de comunicació amb la víctima durant 20 anys, així com 10 anys de llibertat vigilada que s'executarà amb posterioritat a la pena privativa de llibertat.

També sol·licita dos anys i 10 mesos de presó per un delicte contra la intimitat i una multa de 20 mesos i un dia amb una quota diària de nou euros; a més de dos anys de presó per un delicte de robatori amb intimidació.

A més, reclama per als acusats, com a responsables civils directes, una indemnització de 100.000 euros per a la víctima per "el dany moral ocasionat"; i que indemnitzin al Servei Navarrès de Salut en la quantitat de 1.531,37 euros.

En el seu escrit, el fiscal assenyala que els cinc acusats, naturals de Sevilla, es trobaven sobre les 2.50 hores del 7 de juliol de 2016 a la Plaça del Castell on s'estaven celebrant un concert amb motiu de les festes.

Un dels processats, J.A.P, estava assegut en un banc quan es va acostar i va seure al mateix seient una jove, de 18 anys d'edat i natural de Madrid, que havia acudit a Pamplona amb un amic a gaudir dels Sanfermines. Tots dos van iniciar una conversa, apropant-se posteriorment al lloc, primer A.B., i després els altres tres acusats.

Transcorreguts uns minuts, continua el fiscal, poc abans de les 3 de la matinada, la jove els va dir als acusats que ella es retirava a dormir al vehicle amb el qual havia viatjat a Pamplona en companyia del seu amic i aquests li van dir que l'acompanyaven, "si bé la intenció d'ells era la de buscar un lloc on mantenir relacions sexuals en grup amb ella", propòsit que la jove "desconeixia".

A continuació, recull el Ministeri Públic en el seu escrit, "van començar a caminar per la part exterior de la Plaça del Castell en direcció als porxos", als quals el grup va entrar "valorant els acusats entrar en un portal amb escales descendents amb el fi abans proposat, si bé el van rebutjar ja que es tractava de l'accés als banys d'un bar on hi havia molta gent ".

Posteriorment, els acusats es van acostar al porter d'un hotel "preguntant-li si tenien una habitació per hores o per tota la nit", dient que "la volien per follar", mantenint-se mentrestant la jove "allunyada del grup".

Segons relata el fiscal, "en no aconseguir habitació, van seguir caminant en direcció al Segon Eixample, disgregant lleugerament al grup". En arribar a la confluència de Paulino Caballero amb l'avinguda Roncesvalles, la jove "caminava amb un d'ells, J.A.P anava uns passos més enrere, una mica més endarrerit un tercer i més allunyats arribaven els altres dos". Durant el trajecte, la jove "es va besar amb A.B.".



Portal del carrer Paulino Caballero

En aquest moment, aproximadament a les 3,08 hores, JAP es fixa en el fet que una dona està trucant al intèrfon d'un portal del carrer Paulino Caballero, de manera que "accelera el pas per tal d'arribar a la porta del portal abans de que la senyora entrés i d'aquesta manera accedir a l'immoble, el que aconsegueix ".

"Després de mantenir una breu conversa amb la senyora, JAP entra al portal, i simulant que està allotjat en un dels domicilis, agafa un dels ascensors, puja al segon pis i després baixa de nou al portal, obrint la porta i franquejant el pas als seus companys, que estaven ja al costat del portal amb la denunciant", afirma el fiscal.

Segons indica en el seu escrit, "quan J.A.P va franquejar l'entrada, dos d'ells van agafar a la jove pels braços i la van ficar al portal, tapant-li la boca i dient-li que callés i no cridés". La van portar, després de pujar fins al segon replà, a un passadís sense sortida que dóna accés als quarts de servei d'aigua i electricitat i un cop allà, la van envoltar entre els cinc i li van treure la roba.

Segons l'opinió del Ministeri Públic, "valent-se de la seva superioritat física i numèrica" ??i de la "impossibilitat" de la jove d'exercir "la més mínima resistència", els acusats, "actuant de comú acord i amb libidinositat, la van obligar a realitzar diferents actes sexuals amb cada un d'ells ".



Enregistraments de vídeo i fotografies

Així mateix, el fiscal manifesta que mentre s'estaven produint els fets, els acusats A.M.G. i A.C., "de comú acord amb la resta dels acusats, però sense el coneixement ni consentiment" de la jove, van realitzar diversos enregistraments de vídeo i fotografies amb els seus telèfons mòbils.

Segons indica, aquests vídeos "van ser gravats amb la intenció de vulnerar la intimitat de la víctima i posteriorment mostrar-los, enviar-los i difondre'ls al seu grup d'amics". D'altra banda, al·lega el Ministeri Públic, quan els acusats "es van donar per satisfets" i abans de sortir del portal, "valent-se de la mateixa situació intimidatòria creada a la víctima i actuant de comú acord, es van apoderar en el seu propi benefici del seu telèfon mòbil, tot i que abans li van treure la funda, van extreure la targeta SIM i la targeta de memòria i les van llançar al lloc dels fets ".

Va ser a les 3.27 hores quan els acusats van sortir del portal deixant a la jove "sola a l'interior" i es van dirigir cap a la Plaça de Toros. La víctima, per la seva banda, a les 3.29 hores, es va dirigir a un banc de l'avinguda Roncesvalles on es va asseure, "plorant desconsolada i en posició fetal, sent auxiliada instants després per una parella de ciutadans que transitaven pel lloc que es van acostar a ella al veure el seu estat i que van donar avís al 112 ".

El fiscal explica que la jove va ser traslladada a un centre mèdic on va ser atesa realitzant-se una prova de detecció d'alcohol en sang que va donar un resultat de 0,91 grams d'alcohol per litre de sang. Com a conseqüència dels fets, "va tenir lesions i se li va administrar tractament farmacològic". Així mateix, com a conseqüència dels fets, "pateix trastorn d'estrès posttraumàtic per al qual es recomana tractament psicològic, i no és possible valorar seqüeles psicològiques fins que transcorrin almenys dos anys".