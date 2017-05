Un ciberatac treu a la llum correus i informació interna de la campanya de Macron

L'equip de campanya de la plataforma 'En Marche!', del candidat a la Presidència de França Emmanuel Macron, ha denunciat aquest divendres haver estat víctima d'un ciberatac que ha tret a la llum correus electrònics i altres informacions internes a només dos dies dels comicis.

En un comunicat, 'En Marche!' ha assegurat haver estat víctima d'una "acció de pirateria massiva i coordinada" el divendres a la tarda, després de la qual s'han difós a diverses xarxes socials "informacions internes de diversa naturalesa".

"Els documents que circulen (a les xarxes) han estat obtinguts fa diverses setmanes gràcies al 'hackeig' de les safates dels correus electrònics personals i professionals de diversos responsables del moviment", ha explicat en el text.

Així mateix, la plataforma ha assenyalat que al costat dels documents autèntics, els autors del ciberatac han adjuntat documents falsos "amb l'objectiu de sembrar el dubte i la desinformació". "En haver tingut lloc al final de la campanya, aquesta operació està clarament destinada a la desestabilització democràtica, com ja va passar als Estats Units", ha criticat.



La campanya del favorit a les eleccions a l'Elisi, que se celebren aquest diumenge, ha assenyalat que durant tot el període preelectoral ha estat blanc, en repetides ocasions, d'intents d'atacs pirates, i ha assenyalat que l'"ambició" dels que estan darrere d'aquest 'hackeig' és, sense cap dubte, "perjudicar la plataforma, a poques hores que arrenqui la segona volta de les eleccions.

"Òbviament, els documents que procedeixen d'aquest atac pirata són legals i tradueixen el funcionament normal d'una campanya presidencial", ha indicat la plataforma, que ha subratllat que si bé la seva difusió "fa públiques dades internes", no hi ha raó per preocupar-se per la "legalitat" i "conformitat" dels documents afectats.

En aquest sentit, ha avançat que els comptes de la campanya --parteix de les quals han estat difoses-- es lliuraran "al seu degut temps" a la Comissió Nacional de Comptes de Campanya (CNCCFP).