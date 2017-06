El cap dels bombers assegura que el foc de Portugal va ser provocat

Jaime Soares, president de la Lliga dels Bombers portuguesos i màxim dirigent del sindicat d'aquest col·lectiu, va assegurar que l'incendi de Pedrógão Grande, que va causar la mort d'almenys 64 persones, «té el seu origen en un acte criminal». D'aquesta manera, Soares va tombar la tesi del Govern del socialista António Costa, que sempre ha assegurat que l'incendi va ser provocat per un llamp que va impactar contra un arbre sec cap a les tres de la tarda de dissabte passat. Tot i que la tesi de l'Executiu es va basar en un informe inicial de la Policia Judicial, en els últims dies tant especialistes en incendis forestals com residents de la zona han posat en dubte aquestes conclusions.

«Tenim alertes que indiquen que l'incendi estava actiu almenys dues hores abans que es registressin tempestes elèctriques per la zona», va explicar Soares, tot afegint que «encara que és veritat que els llamps posteriors van empitjorar la situació, personalment crec que hem d'investigar això i buscar proves, ja que no tinc dubtes que l'incendi ha tingut un origen criminal».

En tot cas, Portugal ha aconseguit dominar el mortífer incendi, tot i que el combat segueix a Góis i Pampilhosa da Serra, també al centre del país, amb focus que s'han revifat. El gran incendi va ser considerat dominat a la tarda, segons el comandant de Protecció Civil de Portugal, Vítor Vaz Pinto, que va explicar que el foc no avançarà més enllà del perímetre establert, de 153 quilòmetres d'extensió.

Així i tot, les autoritats mantindran tot el dispositiu en el terreny -treballen en aquest municipi uns 1.200 efectius-, ja que dins d'aquest perímetre hi ha zones que no han cremat i podrien produir-se reactivacions.

Amb aquest progrés a Pedrógão Grande, la preocupació se centra a uns 40 quilòmetres al nord, on un altre miler d'efectius intenta contenir l'avanç del foc a Góis i la veïna Pampilhosa da Serra, fins a on s'han estès les flames.

A causa de l'augment de les temperatures i als forts vents, «hi ha hagut moltes reactivacions durant la tarda» a tot el perímetre d'aquests dos focus, va avançar el comandant de Protecció Civil a la zona, Carlos Tavares, qui va confiar que aconsegueixin controlar les flames aviat.



Nous desallotjaments

Una quinzena de mitjans aeris treballaven a la zona, en la qual 27 llogarets d'aquests dos municipis van ser desallotjats a causa dels incendis, tot i que a tres d'elles ja es va autoritzar el retorn dels veïns a casa seva.

A la tasca dels professionals es van unir veïns que obrien les seves cases als desallotjats, voluntaris que preparaven menjar per alimentar els bombers, metges que atenien víctimes i familiars i treballadors com Nuno Monteiro, que va tancar el seu taller mecànic a Góis per reparar camions de bombers. «Des que va començar el foc dissabte passat, no he parat de fer sortides a totes les hores, al matí, durant la tarda o de matinada per reparar camions dels bombers que estan apagant el foc», va explicar Monteiro.