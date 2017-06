Detenen tres gihadistes a Madrid, un d'ells membre de l'Estat Islàmic

Agents de la Policia Nacional van arrestar de matinada a Madrid tres marroquins, un d'ells un home de 32 anys membre de l'Estat Islàmic i molt radicalitzat, a qui les forces de seguretat consideren «una clara amenaça per a la seguretat del nostre país». El Ministeri d'Interior va explicar que aquest home presentava un perfil «extremadament perillós», coincident amb el dels terroristes recentment implicats en els atemptats de Regne Unit i França. Es tracta de Rachid El Omari, van precisar fonts de la investigació, que van detallar que els altres dos arrestats són Mohammed Chaou i Mustapha El Omari.

El detingut més radicalitzat havia recopilat gran quantitat de material formatiu de l'Estat Islàmic per cometre atemptats, així com documents per adoctrinar nous potencials terroristes, que inclouen des de la preparació ideològica més radical, qüestions tècniques sobre maneig d'armes i explosius, fins a accions de martiri. La policia ha detectat contactes d'aquest individu, a través de les xarxes socials, amb membres actius de l'Estat Islàmic ubicats en zones de combat a Síria i l'Iraq.

En la seva vessant d'adoctrinament, el detingut pretenia captar persones del seu entorn perquè portessin a terme «la gihad violenta» a Espanya. Aquesta és la situació en què semblaven trobar-se els altres dos arrestats, de 33 i 38 anys, amb qui convivia el principal arrestat i als quals estava iniciant en les pràctiques terroristes.

Aquesta operació, que supervisa el jutjat número 2 de l'Audiència Nacional i coordina la Fiscalia d'aquest tribunal, s'emmarca en l'estratègia de la Comissaria General d'Informació per a la ràpida detecció i neutralització d'individus molt radicalitzats, pas previ a la comissió d'actes terroristes.

En els dos anys transcorreguts des que Espanya va elevar a 4 el nivell d'alerta antiterrorista, les forces de seguretat han detingut 172 presumptes terroristes gihadistes, 217 des de gener. Interior va recordar les vies per a la col·laboració ciutadana contra aquest tipus d'amenaces, com els canals en els quals de forma confidencial i segura poden notificar possibles casos de radicalització.