Filipines Un grup gihadista ataca una escola i pren ostatges en la fugida

Un grup gihadista filipí va confirmar que va prendre un nombre indeterminat d'ostatges durant la fugida posterior a l'assalt sense víctimes d'una escola del sud del país, la mateixa regió on una altra organització afí al grup Estat Islàmic (EI) combat l'Exèrcit. Abu Mama Misri, en qualitat de portaveu del grup armat els Lluitadors per l'Alliberament Islàmic del Bangsamoro, va explicar que els combatents retenen un nombre no aclarit de persones que es troben fora de perill.