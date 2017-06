L'EI destrueix la mesquita de Mossul on va proclamar el califat el 2014

L'Estat Islàmic (EI) va destruir la mesquita Al Nuri, on el líder del grup terrorista, Abu Bakr al-Bagdadi, va proclamar el califat el 29 de juny de 2014, situada a Mossul, al nord de l'Iraq. No obstant això, en un missatge distribuït a través de l'agència Amaq, òrgan de propaganda vinculat als gihadistes, l'EI va acusar, per la seva banda, la coalició internacional de destruir la mesquita en un bombardeig. El portaveu de la comandància d'Operacions Conjuntes, Yahya Rasul, va assenyalar que els combatents de l'EI van posar explosius al temple del segle XII en la seva fugida. Unes hores abans, les forces iraquianes van anunciar que es disposaven a irrompre a la mesquita, que destaca pel seu minaret inclinat, conegut com a Al Hadba, «el geperut». Les forces de seguretat iraquianes van divulgar imatges captades per càmeres aèries en les quals es veuen les ruïnes de la mesquita destruïda.

Un comandant de les Forces Antiterroristes, Sami Kadem a Ardi, va explicar que després de «violents combats» iniciats de matinada i que es van estendre durant tot el dia, les seves unitats havien arribat «a desenes de metres» de l'accés de la mesquita. Els extremistes estan acorralats per les forces iraquianes als últims carrers que ocupen.