Macron remodela el seu Govern en estar 4 dels seus membres sota investigació

El president francès, Emmanuel Macron, va oficialitzar una important remodelació del seu Govern, forçat per la sortida de quatre dels seus membres esquitxats per investigacions judicials, tres d'ells per sospites de malversació de fons i un altre per nepotisme. En només un mes de funcionament, Macron va incorporar quatre nous rostres per als seus divuit ministeris. La jurista Nicole Belloubet, de 62 anys, va ser nomenada en substitució de François Bayrou a Justícia; l'exsecretària d'Estat Florence Parly, de 54, a Defensa per Sylvie Goulard, i la directora de l'Escola Nacional d'Administració (ENA) Nathalie Loiseau, de 53, com a substituta de Marielle de Sarnez en Assumptes Europeus. El socialista Stéphane Travert prendrà el relleu a Agricultura de Jacques Mézard, qui ocuparà ara el càrrec de Cohesió Territorial en substitució de Richard Ferrand.