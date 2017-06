Vint-i-un estats dels EUA van ser ciberatacats abans de les eleccions

Les audiències al Senat dels Estats Units per aclarir la ingerència russa a les eleccions presidencials de 2016 continuen. Ahir van desfilar pel Comitè d'Intel·ligència diversos membres del Departament de Seguretat Nacional i de l'FBI, experts en ciberseguretat, que van informar als legisladors que els sistemes electorals de 21 estats van ser objecte d'intents d'intrusió per pirates vinculats al Kremlin.

La finalitat d'aquestes accions -que no van afectar el recompte de vots- era influir en el resultat electoral del 8 de novembre, segons es desprèn de les declaracions dels funcionaris. El director de la divisió de ciberseguretat de l'Oficina d'Intel·ligència i Anàlisi del DHS, Samuel Liles, va explicar que la comunitat d'intel·ligència va concloure al setembre que més d'una vintena d'estats «van ser potencialment atacats per ciberactores vinculats al govern rus».

En un altre ordre de coses, el patrimoni del president dels EUA, Donald Trump, ha caigut en 100 milions de dòlars en l'últim any, segons una estimació de l'agència de notícies financera Bloomberg. La raó de la disminució del patrimoni del president dels EUA, que segueix controlant els seus negocis i és informat de forma regular pel seu fill, Donald, sobre la marxa de les seves inversions, es deu a l'evolució del mercat immobiliari novaiorquès, on, segons Bloomberg, una onada de nous gratacels ha inundat el mercat amb millors ofertes per acollir oficines i habitatges que les que tenen les torres de Trump.