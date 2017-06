El 71,43% del Congrés rebutja la celebració del referèndum català

juan c. hidalgo/efe

El 71,43 per cent del Congrés dels Diputats va rebutjar amb els vots del PP, PSOE, Ciutadans, UPN i Foro Asturias -250 vots- la celebració, el proper 1 d'octubre, del referèndum independentista a Catalunya. El ple del Congrés va votar la moció conseqüència d'interpel·lació del PDeCAT que es va debatre dimecres i que només va comptar amb el suport del 26 per cent de la Cambra, el que sumen el grup proposant, Units Podem, ERC, PNB, Compromís i EH-Bildu, en total 92 vots. L'única diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, es va abstenir en la iniciativa.

El PDeCAT demanava a la Cambra respecte a la consulta de l'1 d'octubre, la data establerta per la Generalitat per a la consulta, encara que el Govern de Mariano Rajoy va assegurar que no tindrà lloc perquè és il·legal.

El secretari general del grup popular al Congrés, José Antonio Bermúdez de Castro, va demanar al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que «escolti i respecti» la resposta «nítida i contundent» del Congrés.

Bermúdez va assenyalar que el Congrés va ser contundent i ferm contra el «xantatge» sobiranista i va demanar a Puigdemont que abans de demanar respecte per a les decisions que es prenen a Catalunya «al marge de la llei» respecti la del poder legislatiu, «que s'ha expressat de manera lliure».

Bermúdez de Castro també li va demanar que abandoni l'actitud intransigent que està tenint «de la mà de les forces radicals» catalanes, perquè aquest camí «no porta enlloc».

«La majoria dels catalans el que volen és que construïm un futur d'ocupació, progrés i prosperitat», va assenyalar Bermúdez, tot afegint que «per això» Puigdemont «sempre tindrà la mà estesa del Govern central». A més, va insistir que, si el president de la Generalitat vol anar al Congrés, ha d'assumir que es voti el seu pla sobiranista. «Sap que hi ha unes regles i la democràcia s'expressa en regles», va afegir el dirigent del Partit Popular.