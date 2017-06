Bárcenas es negarà a declarar davant la comissió d'investigació del Congrés

L'extresorer del PP Luis Bárcenas té previst negar-se a declarar a la comissió d'investigació del Congrés sobre el presumpte finançament irregular del PP amb l'argument de no entorpir la seva estratègia de defensa en els processos judicials en què es troba immers. Bárcenas compareixerà davant els diputats, però té previst no parlar, fet que la llei permet a persones que es trobin immerses en procediments judicials. En el cas de l'extresorer, està sent jutjat per la trama Gürtel i està a l'espera de judici en la causa pels anomenats papers de Bárcenas sobre la caixa B del partit.

Per altra banda, l'extresorer del PP modificarà i matisarà de forma substancial les declaracions judicials que va realitzar sobre la caixa B del PP i el pagament de sobresous en negre dins del partit. Així, Bárcenas introduirà canvis sobre qüestions essencials pel que fa al relat que va exposar al juliol de 2013 i abril de 2014 davant l'Audiència Nacional.