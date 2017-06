Eurodiputats catalans denuncien els retards en el corredor mediterrani

Els eurodiputats d'ERC, Josep-Maria Terricabras i Jordi Solé, Ramon Tremosa (PDeCAT), Ernest Urtasun (ICV), Javi López (PSC) i l'independent Francesc Gambús van denunciar davant la Comissió Europea els retards que hi està havent en el corredor mediterrani. En una carta dirigida a la comissària de Transports, Violeta Bulc, els eurodiputats avisen que «no hi ha un pla detallat a curt, mitjà o llarg termini» per desenvolupar aquesta infraestructura, tal com denuncia un informe recent elaborat pel lobby pel corredor, Ferrmed.