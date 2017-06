El jutge García Castellón torna al jutjat dels casos Púnica i Lezo

La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va acordar el reingrés al servei actiu de la carrera judicial de Manuel García Castellón, que dilluns 26 es reincorporarà al jutjat de l'Audiència Nacional on s'investiguen casos de corrupció com Púnica o Lezo. Amb aquesta decisió es completen els tràmits per al retorn de García Castellón al Jutjat Central d'Instrucció número 6 de l'Audiència Nacional, del qual és titular i que va deixar quan va ser nomenat jutge d'enllaç primer amb França i després amb Itàlia. D'aquesta manera, Eloy Velasco abandonarà definitivament el jutjat en passar a formar part de la nova Sala d'Apel·lacions.

García Castellón ha de posar-se al dia de la gran quantitat de causes -moltes de les quals de corrupció com Púnica, Lezo o Acuamed- que estava instruint Velasco. Com a principal guia de la situació del jutjat, García Castellón, que des d'aquesta plaça va instruir el cas Atlético i va enviar a la presó el banquer Mario Conde, disposarà d'un resum dels assumptes en curs que Velasco ha hagut d'elaborar.