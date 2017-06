El PP aposta per endurir les penes per atropellar ciclistes i vianants

El PP vol endurir les penes per atropellaments de ciclistes i vianants davant l'augment de casos i l'evidència que els automobilistes no tenen la sensibilitat suficient, com prova un informe que reflecteix que la meitat dels conductors no respecta la distància de seguretat en avançar una bicicleta. El PP va presentar una proposició de llei per modificar el Codi Penal amb una sèrie de mesures per aconseguir tallar la sagnia d'accidents que, només aquest any, han causat la mort de 21 ciclistes a les carreteres espanyoles.

Els ministres de Justícia i d'Interior, Rafael Catalá i Juan Ignacio Zoido, respectivament, i representants dels ciclistes van comparèixer al costat del portaveu del Partit Popular al Congrés, Rafael Hernando, per avalar aquesta iniciativa, destinada a perfeccionar la definició i el càstig de les imprudències greus i molt greus al volant. Així, es traduirà en mesures concretes com l'increment dels quatre anys actuals fins a nou de les penes màximes per causar la mort a diversos ciclistes o també a vianants.

També s'introduirà el delicte d'abandonament del lloc de l'accident quan hi hagi previsiblement víctimes greus o mortals. Se sancionarà d'aquesta manera amb fins a quatre anys de presó «la maldat intrínseca en l'abandonament de qui sap que deixa enrere algú que podria estar lesionat o fins i tot mort».

Sempre que es cometi una imprudència per excés de velocitat, consum d'alcohol o drogues, es considerarà greu. Aquesta és la reacció del Govern i del partit que li dona suport davant d'una realitat incontestable tenint en compte els darrers accidents: la desprotecció de ciclistes i vianants a les carreteres.