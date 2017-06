El Tribunal Constitucional reconeix que el PDeCAT té dret a tenir grup parlamentari propi al Senat

El Tribunal Constitucional va reconèixer el dret del PDeCAT a comptar amb grup parlamentari propi al Senat en una sentència que anul·la els acords adoptats fa onze mesos per la Mesa de la Cambra per impedir als quatre senadors catalans formar grup amb sis més en «préstec».

El portaveu del PDeCAT a la Cambra Alta, Josep Lluís Cleries, va informar de la sentència dictada per unanimitat per la Sala Segona del Tribunal Constitucional, en la qual admet el recurs d'empara presentat pels senadors nacionalistes. Argumenta el tribunal que la Mesa va vulnerar el dret a «exercir les funcions representatives amb els requisits que assenyalen les lleis en relació amb el dret dels ciutadans a participar en els assumptes públics a través dels seus representants», i que està recollit a la Carta Magna.

Cleries va assenyalar que la sentència suposa un «clar cop» a la Mesa del Senat, i més en concret al PP, que té majoria absoluta en aquest òrgan, i al qual va acusar d'haver actuat amb criteris «polítics» contra el PDeCAT mitjançant una «persecució» i un «atac» pel seu impuls al procés independentista català.

Entén el portaveu que la constitució del nou grup ha de ser automàtica, amb els quatre senadors del PDeCAT i els sis procedents d'ERC, Bildu, Coalición Canaria i Agrupación Socialista Gomera, que es van oferir a incloure's en el mateix grup, seguint una pràctica de «préstec» que ja s'ha fet altres vegades, fins i tot per part del PP.

El Reglament del Senat assenyala que és suficient comptar amb deu senadors, que no tenen per què ser del mateix partit, per formar grup parlamentari, un requisit que el PDeCAT entenia que complia gràcies als senadors d'altres partits i que segons admet ara el Tribunal Constitucional, hauria d'haver estat l'únic que s'ha de tenir en compte per part de la Mesa. Disposar de grup propi té una sèrie d'avantatges, de tipus polític i econòmic, per als senadors que el formen, que així poden gaudir de més quota de distribució d'iniciatives.