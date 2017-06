Decepció a Brussel·les per la proposta de May sobre ciutadania després del Brexit

La proposta de la primera ministra britànica, Theresa May, sobre la situació en la qual quedaran els europeus que resideixin al Regne Unit un cop es produeixi el Brexit no ha acabat de convèncer ni les insitucions europees ni els països membres. Així, el president del Consell Europeu, Donald Tusk, va afirmar que les propostes de May estan «per sota de les expectatives». «Hi ha el risc d'empitjorar la situació dels ciutadans», va considerar Tusk.

En qualsevol cas, Tusk va indicar que correspondrà a l'equip negociador europeu, que encapçala l'excomissari francès Michel Barnier, «analitzar línia per línia la proposta, un cop la rebem en paper». Tusk va recordar que els drets dels ciutadans són «la prioritat número 1 per a la UE a 27»: «Hem deixat clara la nostra posició», va destacar. «Volem garantir els plens drets dels ciutadans de la UE i del Regne Unit després del Brexit», va emfatitzar. El president del Consell Europeu va deixar clar que els líders van dedicar «molt poc temps» en la reunió a tractar el tema del Brexit.

Per la seva banda, el primer ministre maltès, Joseph Muscat, el país del qual presideix aquest semestre la UE, va opinar que la proposta de May té llacunes, com el fet que «els ciutadans que arribin a certa data seran tractats de diferent manera que els que arribin a una altra». En canvi, es va mostrar d'acord amb la reciprocitat que demana May, tot afegint que «tots volem més detalls».

La cancellera alemanya, Angela Merkel, va assegurar que la proposta de la primera ministra britànica és un «bon punt de partida», però no suposa un «gran avanç». Macron, que va assentir davant l'afirmació de la cancellera alemanya, va confirmar que comparteix totalment la seva opinió i va assegurar que la voluntat de París i Berlín és «coordinar-se molt estretament i tenir una sola veu comuna en les negociacions del Brexit».

Merkel va assegurar que els vint-i-set volen «continuar treballant de comú acord», però va destacar que la conversa mantinguda amb May, en què aquesta els va informar de les seves intencions pel que fa a les negociacions, va revelar que els socis europeus tenen «un llarg camí per davant».



May es mostra satisfeta

Per part seva, la primera ministra britànica va assegurar que els líders dels vint-i-set països que romandran a la Unió Europea després de la sortida britànica van reaccionar «positivament» a la seva proposta per protegir els drets dels ciutadans comunitaris a les illes. «Hem tingut una discussió positiva sobre l'oferta del Regne Unit als ciutadans de la Unió Europea», va afirmar May en referència a la seva reunió bilateral amb la primera ministra de Polònia, Beata Szydlo, durant la cimera europea a Brussel·les, i va afegir que també els altres caps d'Estat i de Govern van reaccionar «positivament» a la proposta britànica presentada dijous a la nit.

May va plantejar als líders comunitaris que els ciutadans europeus que resideixin actualment de forma legal al Regne Unit no siguin expulsats amb el Brexit, i va proposar que els que arribin abans del moment de sortida del país de la UE puguin regularitzar la seva situació. Així, es concedirà l'estatus britànic d'establiment a qualsevol ciutadà de la UE al Regne Unit amb cinc anys de residència a una data específica entre el moment d'activació de l'article 50 dels tractats per a la sortida del país (març de 2017) i el moment de la sortida definitiva del país, prevista per al març de 2019.