El judici contra Chaves i Griñán començarà el 13 de desembre

El judici contra els expresidents andalusos Manuel Chaves i José Antonio Griñán per la peça política dels ERO començarà el 13 desembre i acabarà en funció de les sessions del judici, segons van acordar els advocats, la Fiscalia Anticorrupció i el tribunal que presidirà la vista oral. El judici se celebrarà amb tres sessions setmanals i començarà amb les qüestions prèvies, que s'exposaran el 13, 14 i 15 de desembre, i el 9 de gener de 2018 començaran les declaracions dels acusats.

Les sessions de dilluns i dimarts seran només al matí, i la dels dimecres al matí i a la tarda, van informar advocats presents en la reunió de totes les parts. En aquesta peça dels ERO estan acusats, a més de Chaves i Griñán, altres vint ex-alts càrrecs de la Junta d'Andalusia, entre ells sis exconsellers: Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo i Antonio Fernández.

En la peça política dels ERO s'investiga el procediment específic que es va aplicar a Andalusia entre els anys 2000 i 2011 per a ajudes a empreses, que va suposar un desemborsament discrecional i arbitrari de 855 milions d'euros, segons el jutge que va dictar l'ordre de processament contra els ex-alts càrrecs, Álvaro Martín.

Mentre que Chaves està acusat per prevaricació continuada i associació il·lícita i s'enfronta a una petició de la Fiscalia Anticorrupció de 10 anys d'inhabilitació; el seu successor al Govern andalús suma també l'acusació de malversació continuada i afronta la petició de sis anys de presó i 30 anys més d'inhabilitació. Tant Chaves com Griñán es van donar de baixa en el PSOE fa ara un any.