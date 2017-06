Rajoy insta Sánchez a ser clar i explicar què és la plurinacionalitat per a ell

El president del Govern, Mariano Rajoy, va assegurar que no té cap dubte que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, donarà suport a la defensa de la unitat d'Espanya i de la sobirania nacional, però li va demanar «ser clar» i explicar què significa la seva aposta per la plurinacionalitat. En la conferència de premsa posterior a la reunió del Consell Europeu de Brussel·les, Rajoy va assenyalar que no se li pot «passar pel cap» que els socialistes no donin suport a aquesta unitat d'Espanya. Es va referir llavors al Congrés del PSOE del cap de setmana passat per recordar que allà es va apostar per l'afirmació recollida a la Constitució que és el poble espanyol en el seu conjunt el que decideix el que vol que sigui el seu país. Però, de la mateixa manera, va assenyalar que no està a favor de la plurinacionalitat que defensa el líder socialista i va instar-lo a explicar exactament en què consisteix.

El president del Govern va assegurar que es reunirà amb Pedro Sánchez quan així ho desitgi el líder del PSOE, alhora que va aclarir que és «bo» que aquesta entrevista es celebri. El cap de l'Executiu, que va assenyalar que encara no ha parlat amb Sánchez després que aquest fos ratificat el passat cap de setmana com a màxim responsable socialista, va reiterar que es reunirà amb ell quan aquest vulgui.