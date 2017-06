La torre incendiada a Londres no complia les normes de seguretat

L'incendi declarat el passat dia 14 en un edifici de Londres que va causar 79 morts o desapareguts, va començar per una nevera defectuosa que es va cremar, va confirmar la policia britànica. La superintendent Fiona McCormack, de la Policia Metropolitana de Londres va explicar que el revestiment que tenia la torre Grenfell, a l'oest de Londres, no complia amb els requisits de seguretat.

L'edifici, ubicat al barri de North Kensington i format majoritàriament per apartaments de protecció oficial, en el qual vivien entre 400 i 600 persones, es va incendiar amb gran rapidesa. La responsable policial va assenyalar que la nevera era del model Hotpoint FF175BP i no era un producte que hagués estat sotmès a una retirada del mercat per qüestions de seguretat. Segons testimonis, un resident havia comentat a altres veïns de la torre Grenfell que el foc va començar per un problema amb un endoll.

Sobre el polèmic revestiment que tenia la torre, que pel que sembla contenia polietilè –altament inflamable–, McCormack es va limitar a dir que no complia amb «les normes de seguretat». «El que se'ns està dient en aquest moment és que el revestiment i el material d'aïllament no van superar totes les proves de seguretat», va afegir la superintendent.

Com a part de la investigació, McCormack va explicar que la policia estudia presentar càrrecs d'homicidi i que ha confiscat documents i materials d'un «nombre d'organitzacions». «Estem mirant cada delicte criminal des homicidi cap amunt, estem mirant cada delicte sobre seguretat i salut davant d'un incendi i estem revisant en aquest moment cada companyia implicada en la construcció i remodelació de la torre Grenfell», va assenyalar la superintendent. La primera ministra britànica, Theresa May, va informar que cada adult que vivia a l'edifici està rebent 565 euros en efectiu, aportacions que els damnificats no hauran de tornar.