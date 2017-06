València Detenen un home per degollar el seu pare al domicili familiar

Agents de la Policia Nacional van detenir un home com a presumpte autor de la mort del seu pare, el qual va degollar al domicili familiar (a la foto) a València. La víctima, de 73 anys, va morir per un tall al coll fet amb arma blanca, i poc després es va detenir el seu fill, de 36 anys, al qual es considera presumpte autor del parricidi. El grup d'homicidis de la Policia Nacional ha iniciat una investigació per aclarir el mòbil i les circumstàncies en què es va produir el crim.