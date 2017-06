Ciutadans presentarà al Congrés una llei de gestació subrogada

El líder de Ciutadans (Cs), Albert Rivera, ha anunciat que dimarts vinent presentarà al Congrés una llei de gestació subrogada, que seria la primera a Espanya i que va definir com a «altruista i garantista». Segons aquest projecte, podran sol·licitar ser pares per aquest mètode espanyols o residents a Espanya, les dones gestants hauran de ser majors de 25 anys i ho faran sense rebre remuneració.

«Hi ha gent solidària per donar vida», va destacar Rivera, que va afegir que «els nens nascuts per gestació subrogada a altres països no poden esperar a la porta d'un registre civil» i «tampoc hi ha dret que una família hipotequi la casa per ser pares o se n'hagi d'anar a l'estranger».

El líder de Cs va assenyalar que «el prohibicionisme no és la solució» i va demanar als altres partits que «siguin valents, no posin traves i no es deixin portar per pressions internes».

Rivera va explicar que el text que presentaran és fruit de «mesos treballant amb juristes i amb dret comparat sobre el que s'ha fet a altres països avançats com Canadà». «Al segle XXI els nous models de família van canviant i cal ser valents i regular-los», va destacar el líder de la formació taronja, que va dir que «si no es regulen neixen les màfies».

«Les famílies són el pilar de la societat i Ciutadans vol progressar i que la legislació progressi adequadament al costat de les nostres famílies», va continuar. Així, va advocar perquè es regulin «tots els models de família» i «ningú es quedi enrere o hagi de passar autèntics laberints per ser pare, adoptar, tenir un nadó per gestació subrogada o gaudir de la custòdia compartida dels seus fills».