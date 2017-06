Detingut per assassinar un jove per recriminar-li que li estigués orinant a sobre

Dos agents inspeccionen la zona on es va produir el tiroteig.

Dos agents inspeccionen la zona on es va produir el tiroteig. s. sas/efe

Un jove de vint anys va morir la nit de Sant Joan tirotejat per un home de 43, amb diversos antecedents i que va ser detingut, després de presumptament haver-li demanat que no orinés contra el seu grup d'amics des d'una barana en una platja de Chapela, a Redondela (Pontevedra). Cap a dos quarts de sis del matí, el jove va rebre un tret a la zona baixa del pit quan passava la revetlla a la platja d'Arealonga.

L'autor dels trets, un home de 43 anys, va ser detingut amb una arma de gran calibre en el seu poder quan ja havia pujat a un taxi amb el qual pretenia fugir de l'escenari del crim, gràcies a les indicacions de diversos particulars, especialment d'un que el va veure entrar al vehicle. Després de bloquejar el taxi, els policies es van abraonar sobre el presumpte agressor per evitar que pogués fer ús de l'arma de foc, que ja tenia a la mà per disparar contra els agents.

Segons les primeres indagacions, no existia relació prèvia entre la víctima, nascuda a Redondela i resident a Vigo, i el seu agressor, que compta amb diversos antecedents i que es troba en dependències policials. El motiu de la discussió que va acabar amb el tiroteig podria ser que la víctima i un amic seu li recriminessin una actitud incívica, moment en què l'agressor va obrir foc sense més sobre tots dos, impactant contra un d'ells, mentre que l'altre va aconseguir escapar.

En concret, diversos testimonis van assegurar que l'assassí orinava des d'una barana cap al grup d'amics on hi havia la víctima, de manera que tant l'ara mort com la persona que va fugir li van recriminar aquesta actitud, fet que va desencadenar els trets.

La Policia Nacional va rebre diverses trucades de particulars que informaven que hi havia hagut un tiroteig a la platja d'Arealonga i que un dels trets havia ferit una persona, que estava molt greu. Els professionals d'Urgències Mèdiques que es van desplaçar al lloc van confirmar la seva mort. Diverses dotacions policials que es trobaven properes a la zona es van desplaçar al lloc dels fets i gràcies a la col·laboració ciutadana van localitzar l'homicida.