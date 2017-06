IU vol que el pacte amb Podem sigui «més equitatiu»

El coordinador federal d'IU, Alberto Garzón, ha deixat clar que no qüestiona, «en cap cas», l'aliança amb Podem, que considera «un bon invent», però sí que ha defensat un «repartiment més equitatiu» dins d'aquest pacte i un «perfil propi» per a Izquierda Unida. Garzón, a l'Assemblea Polític0-Social d'IU, ha fet balanç de la gestió de la direcció en complir-se el primer any del seu nomenament, centrant-se en el pacte amb la formació liderada per Pablo Iglesias, que, segons ell, ha aconseguit «aturar i neutralitzar» l'estratègia d'un règim basat en el «neoliberalisme salvatge» i que intenta «blanquejar» els mateixos que estan ficats en la corrupció.

No obstant això, aquesta aliança que IU té amb Podem «pot i ha de ser enfortida», perquè, segons indica, no està capitalitzant el descontentament de la majoria social, tot i la crisi econòmica i de governabilitat que creu que viu el país. Garzón opina que hi ha electors «molt més referenciats» a IU que a Podem i, si no veuen que tenen el pes que li correspondria tenir, «no es veuran reflectits».