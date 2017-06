Trump afirma que Obama coneixia l'espionatge de Rússia i no va fer-hi res

El president dels EUA, Donald Trump, s'ha preguntat per què el seu antecessor, Barack Obama, no va fer res en assabentar-se a l'agost de 2016 que Rússia estava intentant interferir en les eleccions nord-americanes del novembre passat. Trump, que dijous va opinar que els ciberatacs russos durant la campanya electoral de 2016 són una «farsa impulsada pels demòcrates», va tornar a donar-los credibilitat per poder carregar contra Obama, en una contradicció que demostra la seva complicada relació amb la trama russa.

«Acaba de sortir: l'Administració d'Obama va conèixer molt abans del 8 de novembre (dia dels comicis presidencials de 2016) la interferència a les eleccions per part de Rússia. No va fer res. Per què?», va escriure Trump al seu compte de Twitter. Trump va suggerir que ell amb prou feines ha tingut accés a la informació que la CIA va donar a Obama sobre Rússia abans de les eleccions, fet que va considerar «al·lucinant».



Ciberatac al Regne Unit

D'altra banda, el Parlament del Regne Unit ha estat víctima d'un ciberatac que l'ha dut a restringir l'accés remot dels parlamentaris als seus correus electrònics, segons ha revelat a Twitter el lord liberal demòcrata Chris Rennard. Una portaveu de la Cambra dels Comuns ha confirmat que es va detectar un problema de seguretat informàtica al Palau de Westminster i ha explicat que «s'ha inhabilitat l'accés remot per protegir el sistema».