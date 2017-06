Bárcenas al Congrés: «Mai m'he apropiat de res»

L'extresorer del PP Luís Bárcenas ha negat haver-se apropiat mai de fons del partit. "De fons del partit no m'he apropiat absolutament de res", ha afirmat. Malgrat que havia anunciat que no respondria les preguntes dels grups, l'extresorer ha pres la paraula en diverses ocasions, especialment per fer puntualitzacions a les afirmacions dels portaveus dels diferents partits. Bárcenas ha criticat que s'hagi convocat la comissió d'investigació sobre el finançament il·legal del PP al Congrés quan està immers en dos processos judicials. L'extresorer també ha respost al PSOE, quan la portaveu a la comissió, Isabel Rodríguez, ha afirmat que els jutges consideren el PP com una "organització criminal". Bárcenas ha negat aquest extrem i ha dit que és una acusació només dels socialistes.

A l'entrada de la comissió, alguns partits han fet valoracions. Per part del PP, el secretari d'Organització del PP, Fernando Martínez Maíllo, ha assegurat que la voluntat de l'oposició és perjudicar el partit popular per a les properes eleccions i ha criticat com s'ha planificat la comissió. "No estem d'acord que no hi hagi límits de cap tipus, ni normes, el que es vol és la llei de la selva per perjudicar el PP", ha criticat. Martínez Maíllo ha assegurat que el PP "col·laborarà" però que no formularà preguntes perquè considera que la comissió té "elements d'il·legalitat".

Per la seva banda, el portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, ha criticat l'actitud de Bárcenas. "El que ve és riure's de tot el Parlament", ha manifestat Tardà, que creu que la comissió "servirà de poc". Tampoc es mostrava esperançat el diputat de C's Toni Cantó, que ha assegurat que la voluntat del PP és la "d'embarrar el terreny de joc".

Ja amb la comissió en marxa, la primera en intervenir i fer preguntes a Bárcenas ha estat la portaveu del grup a la comissió, Isabel Rodríguez. La diputada ha assegurat que el tots els tresorers coneixien la caixa B del PP i ha acusat el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, de "cobrar personalment en negre i destruir les proves". "S'imaginen un president del govern amb una destructora de paper sota la taula?", s'ha preguntat.

Bárcenas també ha protagonitzat un enfrontament verbal amb el diputat de C's, Toni Cantó, que ha insistit a l'extresorer perquè li respongui. "No penso contestar i menys amb el to que em fa les preguntes", ha manifestat.



Una comissió polèmica

Bárcenas ha assistit al Congrés obligat per la llei, que castiga com a delictes de desobediència la negativa a comparèixer davant les comissions d´investigació del Congrés, el Senat o els parlaments autonòmics.

La de Bárcenas és la primera d´una llista de compareixences aprovades per tot els grups excepte el PP que inclouen la resta de tresorers del partit que lidera Mariano Rajoy, un fet que ha portat els populars a obrir al Senat –on tenen majoria absoluta- una altra comissió d´investigació que estudiarà els suposats casos de finançament il·legal "de tots els partits". Els populars hi han cridat a comparèixer els líders del PSOE, Podem i Cs: Pedro Sánchez, Pablo Iglesias i Albert Rivera.

La compareixença ha coincidit amb la convocatòria per part del president espanyol de la reunió del Comitè Executiu Nacional del PP, que reuneix la cúpula de la formació. També té lloc una setmana després que quatre exministres de José María Aznar (Arenas, Acebes, Mayor Oreja i Rato) declaressin al cas Gürtel com a testimonis.