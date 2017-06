Capturen un tauró blau que havia fet tancar algunes platges de Mallorca

Un tauró blau va ser capturat i sacrificat aquest diumenge després de mantenir en alerta durant tot el cap de setmana els serveis d'emergència de la badia de Palma, on es va prohibir el bany en diverses platges. L'animal va ser vist, molt a prop de la costa, dissabte a Illetes i Cala Nova i diumenge a Cala Major, Can Pastilla i la Platja de Palma.

Va ser precisament a la Platja de Palma on va ser finalment capturat, desnodrit, amb una important ferida al cap causada per un arpó i hams clavats per tot el cos. Els tècnics del Palma Aquàrium el van sacrificar en considerar que no tenia cap opció de sobreviure.

El periple de l'animal va provocar un gran desplegament dels serveis d'emergències, la Guàrdia Civil va arribar a mobilitzar la seva patrullera i es va estudiar fins i tot prohibir el bany a tota la Platja de Palma.

El petit tauró, d'un metre i mig de longitud, va ser vist per primera vegada dissabte al migdia a Illetes. El seu pas per allà va ser fugaç, però va provocar moments de tensió en acostar-se a la riba mentre els banyistes fugien espaordits. Els efectius de Protecció Civil van intentar localitzar-lo, però no van aconseguir trobar-lo.

L'esqual va reaparèixer diumenge a Cala Major. Cap a les nou del matí, va ser albirat pels socorristes d' Emergències 7000 que treballen a la zona. Ràpidament, van evacuar les desenes de persones que hi havia al mar i van hissar la bandera vermella per prohibir el bany. Els serveis d'emergències, a bord de diverses embarcacions, van recórrer la zona per intentar trobar el petit tauró. Ho van intentar durant més de tres hores, però el rastreig va ser infructuós. Passat el migdia, els socorristes van col·locar la bandera groga i van donar avisos als banyistes perquè no s'endinsessin massa al mar davant la possibilitat que l'esqual tornés.

L'animal va ser vist de nou cap a les quatre de la tarda a les immediacions de Can Pastilla. La seva presència a la riba va tornar a provocar un gran enrenou. Els socorristes de la zona van desallotjar tots els banyistes dels balnearis 12, 13 i 14. La bandera vermella va onejar a tota la zona i fins i tot es va meditar estendre la prohibició a tota la Platja de Palma.

La Guàrdia Civil va mobilitzar l'embarcació del Servei Marítim i els socorristes, a bord de diverses motos aquàtiques, van intentar capturar la tintorera. Finalment, van aconseguir dirigir-la (eren les cinc de la tarda) fins a la riba, on esperava una veterinària del Centre de Recuperació del Palma Aquàrium. Els tècnics van sedar l'animal i van comprovar que tenia greus lesions. Una al cap causada pel que sembla per un arpó i una altra a la boca, on tenia un ham clavat.

Segons ha informat el Palma Aquàrium, els experts van considerar que les ferides eren irreversibles i que el tauró no tenia cap possibilitat de sobreviure. Per això, li van administrar primer un sedant per tranquil·litzar-i després un combinat eutanàsic per "minimitzar el dolor i l'estrès i procurar-li una mort digna l'esqual", ha informat l'entitat.

Al maig de 2016 ja va ser capturada i sacrificada una tintorera malalta que va ser vista durant diversos dies a l'illa.