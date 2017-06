Cospedal demana «als que no saben governar» que ho deixin fer al PP

La secretària general del PP i ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, va afirmar que els espanyols estan «farts» dels discursos de «bones paraules i poques accions», i va demanar als que «no saben governar» que ho deixin fer al PP perquè ho farà «molt millor». Així ho va manifestar durant un acte en el qual la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, va fer balanç dels dos anys que fa que és al Govern davant el Comitè Executiu regional, alcaldes, portaveus, afiliats i simpatitzants del partit. Cospedal va insistir durant la seva intervenció que Podem només intenta «utilitzar les institucions democràtiques al seu capritx» per poder posicionar-se en els primers llocs del trending topic, perquè «si no es mantenen a l'aparador mediàtic, no són res».

Cifuentes va carregar durament contra Ciutadans, el partit gràcies al qual governa a la Comunitat de Madrid després d'un pacte de legislatura. De la formació taronja va dir que «intenten créixer gràcies al PP, sense cap escrúpol, i atribuint-se els mèrits de les mesures que impulsa i que aplica el PP». A l'acte van acudir també el vicesecretari d'Organització del PP, Fernando Martínez Maíllo, i el vicesecretari de Comunicació, Pablo Casado.