El ministre Dastis no creu que la sortida del Regne Unit de la UE sigui tan dolenta

El ministre d'Afers Exteriors, Alfonso Dastis, ha reconegut avui que el Regne Unit exercia una influència "globalment positiva" a la Unió Europea, però també ha considerat que la seva sortida de la UE, votada a referèndum fa un any, no és tan dolenta: "podem continuar sense ells".

A la jornada "Escenaris per a Europa després del Brexit", organitzada per la universitat de Nebrija i la Harvard Kennedy School, Dastis també ha fet seves les paraules, ahir, del ministre encarregat de les relacions amb el Brexit, David Davis, que va comentar que seria millor tenir el Regne Unit com un "sòlid i lleial" aliat. En aquesta línia, Dastis ha recordat que la Unió Europea va néixer sense el Regne Unit "i pot continuar sense ell".

A més, el titular d'Exteriors ha assegurat que si avui hi ha desconcert pel Brexit no és a la Unió Europea, "és al Regne Unit". També s'ha mostrat convençut que els britànics seguiran endavant amb el Brexit així que, segons ell, l'esperança resideix que es plasmi un acord que permeti a la Unió Europea i al Regne Unit seguir desenvolupant la cooperació en el marc de una associació estreta i productiva per a tots dos en el futur.

El ministre ha deixat clar que el "major interès" d'Espanya és arribar a aquest acord "fructífer i profitós" amb el Regne Unit, més quan aquest país és "el nostre principal destinació en la inversió estrangera". Així mateix, Dastis s'ha referit a "un petit problema en el sud d'Espanya (Gibraltar)" que caldrà abordar de manera "desapassionada". "No vull que es converteixi en l'assumpte fonamental", ha precisat.

Sobre la integració de més països a la UE, el ministre ha comentat que cal ser "flexibles i inclusius" i "qui tingui voluntat d'avançar pugui unir-se".