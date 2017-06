L´home que només respon quan s´enfada

L'extresorer del PP Luis Bárcenas va donar ahir el tret de sortida a la comissió d'investigació sobre el suposat finançament irregular del PP amb una compareixença en la qual, pràcticament, es va limitar a escoltar, consultar el mòbil, beure aigua i respondre només quan la pregunta l'enfadava.

Malgrat que a l'inici va avançar que no anava a respondre als diputats, la veritat és que Bárcenas no es va poder contenir en diversos moments de les intervencions, això sí per a alegria dels parlamentaris que es van felicitar per arrencar-li algunes frases a l'extresorer del PP, anunciat com a flamant teloner del dia 1 de la comissió, encara que amb un repertori de sobres conegut per tots.

Ara bé, Bárcenas els va contestar (en alguns casos interromput les seves preguntes) no quan es va sentir incòmode, cosa que va succeir en reiterades ocasions, sinó quan el van enfadar les preguntes que es posaven sobre la taula.

I aquelles que no ho van fer, no va caldre, ja que el seu to arrogant i prepotent unit al seu gest desafiant i amb sorna, van ser suficients per donar compte del que l'escassa importància que li donava ell mateix a aquesta compareixença.

Aquestes van ser les seves respostes/topades/picabaralles més destacades en les dues hores i mitja de la sessió, tot i que convé precisar que l'únic partit amb el qual no va entrar en barrina va ser amb el PP, perquè precisament el seu portaveu, Carlos Rojas, no es va dirigir a Bárcenas en el seu discurs, a qui no va interrogar. Ni tan sols el va mirar.

«Jo no he utilitzat el nom de Rajoy en va mai», va dir en desmentir al diputat d'EH-Bildu Oskar Matute a qui va recordar les vegades que apareix el nom del president del Govern en les seves manifestacions.

«Per què tinc jo de demanar perdó? Donin vostès exemple primer», a l'retreure a ERC el cas de l'exconseller de Governació de la Generalitat Jordi Ausàs, condemnat a quatre anys de presó per contraban de tabac.



Enganxada amb Montero

«No és el jutge, són vostès els que diuen que són una organització criminal», va deixar anar a la socialista Isabel Rodríguez que va assenyalar que els jutges defineixen el PP com a organització criminal.

«En cap cas, ni amb 300.000 ni amb 8.000. Amb zero euros. De fons del partit no m'he apropiat absolutament de res», va respondre a la portaveu de Podem, Irene Montero, respecte si es va quedar amb els diners de la suposada caixa «B» del PP.

«En tot cas, això serà el senyor Monedero i els fons que van rebre de Veneçuela», en resposta al grup de Podem quan va dir que admira la «quantitat d'hores de treball» que li van permetre l'extresorer acumular una fortuna tan important.

«Per sobre de qualsevol cosa, cosina meu dret de defensa», va contestar a Montero després de dir que quan es resolgui «el front judicial» estarà encantat de contestar les preguntes dels diputats.

«Li vaig a donar també el bon dia», a la diputada de Podem, que li havia demanat que si no responia, almenys li digués «bon dia».



El «teatre» de Toni Cantó

«Per la meva vàlua», quan li va preguntar Irene Montero com és possible que cobrés 20.000 euros al mes del PP. «Vostè no actuï com si estigués en una obra de teatre», va espetar a l'actor i diputat de Ciutadans, Toni Cantó, qui li va replicar: «I vostè no actuï com si estigués a la sala d'una pel·lícula de vaquers i indis».

«Mai he dit que li portés una caixa de puros (Rajoy) i mai he dit que li lliurés bitllets de 500», va comentar quan Cantó li va formular aquesta pregunta, al que Bárcenas va afegir que aquestes caixes de puros seria en tot cas, lliurats per l'anterior tresorer Álvaro Lapuerta.

«Està vostè mentint descaradament», va dir també en referència a diverses afirmacions de Cantó durant la seva intervenció. Finalment, «no són tres comptes, sinó que simultàniament només dos comptes a Suïssa», va deixar anar al diputat de Bildu, que no parava de repetir que tenia tres comptes al país helvètic.