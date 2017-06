La policia marroquina paralitza el Rif per evitar una nova protesta

Els serveis de seguretat marroquins van paralitzar la circulació a persones i vehicles a la província rifenya d'Alhucemas per evitar la celebració d'una protesta multitudinària que pretenia reivindicar l'alliberament de més d'un centenar d'activistes rifenys detinguts.

Al centre d'Alhucemas els antidisturbis, que van emprar gasos lacrimògenes i porres, van utilitzar la força per frustrar intents de desenes de persones per celebrar concentracions de protesta el que saldo amb diversos ferits i detinguts. Una font mèdica va informar que un civil i onze agents de seguretat van resultar ferits, encara que és habitual que els manifestants no accepten ser ingressats als hospitals per por que els detinguin. No obstant això, diversos testimonis oculars van indicar que desenes de manifestants van sofrir lesions de diferents graus de gravetat durant les intervencions repressives de la policia.

«Que ens matin a tots. Que ens arrestin. Continuarem la nostra lluita pacífica fins a l'alliberament de tots els detinguts», va dir una de les manifestants.

En la protesta, convocada per al Hirak al Shaabi (Moviment Popular) que protagonitza les protestes del Rif, estava previst que els participants demanin l'alliberament dels activistes detinguts i la retirada del desplegament policial que domina la zona des de fa més de mig any.

Les forces marroquines, incloent-hi la Policia, Gendarmería (policia rural) i Forces Auxiliars, van assetjar els barris d'Alhucemas i les poblacions properes, i van tallar totes les carreteres.