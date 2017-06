Sánchez i Iglesias intenten apropar posicions

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, i el secretari general de Podemos, Pablo Iglesias, s'han reunit aquest matí per apropar posicions i fer front comú contra el PP. La darrera trobada entre els dos líders va ser el març de 2016 i ara es troben novament per buscar estratègies conjuntes. A l'entrada de la reunió, el líder de Podemos ha avançat que proposarà a Sánchez fer equips de treball conjunts per debatre sobre el sostre de despesa, pensions i "d'altres temes fonamentals". Les estratègies dels dos partits per desbancar el PP són, per ara, diferents. Mentre que Podemos aposta per una nova moció de censura que compti amb el suport del PSOE, els socialistes volen teixir una majoria parlamentària sumant també C's. Sobre la taula, també hi ha el debat per afrontar el referèndum a Catalunya.