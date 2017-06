La fiscalia francesa obre una investigació

La Fiscalia francesa va obrir avui una recerca pel ciberatac que ha afectat a empreses de tot el món, entre elles el grup Saint-Gobain.

Segons el diari «Le Parisien", la Fiscalia va constatar un flagrant delicte i centrarà la seva recerca en «accés fraudulent als sistemes de tractaments de dades», «impediment al funcionament» dels sistemes i «extorsions i temptatives d'extorsió».

La primera de les grans empreses franceses que van comunicar haver estat afectades pel ciberatac va ser Saint-Gobain, com va confirmar a Efe el mateix fabricant de materials de construcció, el qual va indicar que va procedir a «aïllar» el seu sistema informàtic.

La firma encara ha d'avaluar les conseqüències de l'atac, va assenyalar una portaveu de la companyia, qui va afirmar que «uns altres grans grups francesos» s'han vist afectats, sense precisar quins. Sobre aquest tema, «Le Parisien» va citar a la societat ferroviària SNCF i onze hipermercats del grup francès Auchan a Ucraïna.

Ucraïna ha estat, amb diferència, el país més danyat per l'atac informàtic i les seves autoritats no han trigat a responsabilitzar de tot a Moscou, malgrat que entre les víctimes del programa hi ha diverses empreses estatals i bancs russos.