Quatre detinguts a Palma en una operació antigihadista a nivell europeu

La policia espanyol ha detingut en les darreres hores quatre persones a Palma per presumpta pertinença a l'Estat Islàmic en una operació antijihadista a nivell internacional, en què també s'han arrestat dos individus més al Regne Unit i Alemanya. Segons fonts policials, la cèl·lula tenia ramificacions internacionals i elaborava i difonia material audiovisual molt radical, organitzant trobades clandestines setmanes amb joves afins al seu ideari i aconseguir que viatgessin a les zones de conflicte. Junt amb les detencions, també s'estan fent diversos registres relacionats amb l'operació al Regne Unit i Alemanya, a instàncies de la policia espanyola.

La investigació es va iniciar el 2015 quan es van detectar en una pàgina web una sèrie de vídeos que mostraven el procés d'adoctrinament, captació i viatge a Síria d'un jove musulmà resident a l'Estat. Se'l va identificar com el promotor de la filmació, un imam salafista, detingut ara al Regne Unit i investigat en diversos països europeus. L'home havia viatjat en aquelles dates a Palma i començava a dinamitzar el grup, ara arrestat, per exercir les funcions de captació, adoctrinament i radicalització a favor del DAESH i es va convertir en el seu líder espiritual.

El predicador salafista era conegut per les autoritats policials però les mesures de seguretat que adoptava i els seus canvis constants de residència dificultaven la seva detenció. Segons la investigació, el grup assentat a Palma havia multiplicat progressivament els seus adeptes, no només a través de les xarxes socials sinó també a través de trobades setmanals clandestines i amb un savi que impartia contingut cada vegada més extremista. També hi hauria una persona dedicada a trobar nous adeptes i un captador, que és qui contactava amb ells.

En les detencions, hi ha col·laborat el CNI, la Polician Federal Alemanya-BKA, LKA de Renanina del Nord-Westfàlia, la Metropolitan Police de Londres i la CTU West Midlans Birmingham, així com membres de l'Europol, Eurojust i Sirene.