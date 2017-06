L´oposició a Maduro manté la pressió enmig de la crisi

Centenars d'opositors van tornar a tallar ahir carrers i carreteres en ciutats de tota Veneçuela per expressar el seu rebuig al procés Constituent activat pel Govern de Nicolás Maduro, en la tercera acció d'aquest tipus a la qual convoca l'oposició del país del Carib en una setmana.

Diputats de la Mesa de la Unitat Democràtica (MUD) –coalició que agrupa als partits opositors– van publicar en Twitter fotografies del bloqueig de vies i artèries en diversos municipis del territori nacional, que estava està previst que es perllongués durant quatre hores.

Els mitjans van constatar que aquest nou «trancazo» –com es coneix a Veneçuela a aquesta forma de protesta– ha suposat talls de trànsit en una de les principals vies de Caracas, malgrat la pluja que va caure avui sobre la capital.

El ministre d'Interior i Justícia de Veneçuela, Néstor Reverol, va informar que el seu país ha emès una ordre de captura internacional vermella contra l'agent policial que aquest dimarts va segrestar un helicòpter amb el qual va sobrevolar, va disparar i va llançar explosius contra el Suprem i el Ministeri d'Interior.

Hores després, el vicepresident veneçolà, Tareck El Aissami, va informar que l'helicòpter usat el dimarts per atacar el Suprem va ser localitzat per les autoritats en una localitat de l'estat Vargas, pròxim a Caracas, i va indicar que fins al moment no hi ha detinguts.

«Malgrat les condicions climàtiques adverses la nostra Força Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha localitzat l'helicòpter que va ser utilitzat el dia d'ahir en dos atacs terroristes a institucions de l'Estat veneçolà», va dir El Aissami en contacte telefònic amb el canal estatal VTV.

Segons el Govern, un agent de la policia científica veneçolana (CICPC), anomenat Oscar Pérez, va sostreure un helicòpter amb el qual va sobrevolar les seus del Ministeri d'Interior i del Tribunal Suprem de Justícia (TSJ) a Caracas, on va llançar quatre magranes i va realitzar trets.

El Aissami va explicar que l'aeronau va ser trobada en la població de Osma, una zona nord costanera del litoral central veneçolà, i «està en aquest moment sent inspeccionada» per al seu posterior trasllat fins a Caracas on es «faran proves pericials».

Així mateix, va dir que fins al moment no hi ha cap persona detinguda pel que han desplegat cossos de seguretat de l'Estat a la zona, i va sol·licitar «l'acompanyament del poble» en les recerques.



Una fiscal no obeirà

La fiscal general de Veneçuela, Luisa Ortega, va anunciar que desconeixerà les sentències que han emès «uns il·legítims magistrats» del Tribunal Suprem de Justícia (TSJ) va demanar que aquestes fallades siguin anul·lades i va jurar que defensarà la vigència de l'actual Constitució «fins i tot amb la vida». «Investida com estic d'autoritat i amb fonament en l'article 333 de la Constitució jo demano el restabliment efectiu d'aquesta Constitució i que aquestes sentències siguin anul·lades, però en tot cas les desconeixem», va afirmar.