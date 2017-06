El Rei fa un dur atac al procés la vigília de veure's amb Puigdemont a Girona

El Rei va instar ahir el Congrés a no emprendre «cap camí» que condueixi a «la ruptura de la convivència» o a la divisió dels espanyols i va advertir que «fora de la llei» només hi ha «arbitrarietat, imposició, inseguretat i, en últim extrem, la negació mateixa de la llibertat».

En el seu tercer discurs com a cap d'Estat a la Cambra Baixa, davant els diputats i senadors reunits en sessió solemne per commemorar el 40 aniversari de les primeres eleccions de la democràcia, el rei Felip ha emplaçat els parlamentaris a no silenciar, ignorar o destruir el patrimoni construït sobre la base de la Constitució del 1978.

Acompanyat per la Reina Letícia, Felip VI va destacar la vigència del model de la Transició en el sentit que «ningú a Espanya havia de tornar a ser enemic de ningú» i que «l'exclusió i la imposició, la intolerància i la discòrdia havien de ser substituïdes per la renúncia al dogmatisme i la defensa de les pròpies conviccions amb ple respecte a l'adversari i cap a les opinions alienes o diferents».

Sense al·ludir expressament en cap moment Catalunya, el rei Felip va defensar la vigència del model constitucional que afirma la unitat nacional i reconeix «l'autogovern de les seves nacionalitats i regions», abans de subratllar que la diversitat defineix la pròpia identitat d'Espanya i precisar que «els sentiments s'han de respectar i comprendre; mai ignorar, enfrontar o dividir.

En un hemicicle en el qual els actuals diputats i senadors han compartit avui escons amb parlamentaris d'aquella legislatura constituent, el cap de l'Estat ha elogiat la «vàlua i exemplaritat» dels qui llavors van construir un camí que «no va ser un mer tràmit per sortir del pas» o «el projecte d'una persona, ni d'un partit polític», sinó «una obra de tots i per a tots». «Si ahir la democràcia i la llibertat són una evidència, els ho devem a ells; perquè llavors, cal recordar-ho, no ho eren», va voler deixar clar el monarca, que va apel·lar la necessitat de sentir-se «orgullosos» d'aquest «extraordinari patrimoni material i moral», que no cal silenciar, ignorar i «molt menys destruir».



Règim franquista

El rei Felip, que es va referir expressament al règim franquista com a»dictadura», igual que va fer fa un mes en un acte organitzat per un mitjà de comunicació, ha dedicat a l'inici del seu discurs un missatge de «gratitud, homenatge i admiració» al seu pare, el Rei Joan Carles, absent d'aquesta cerimònia.

Fonts de la Casa del Rei van explicar l'absència del rei Joan Carles perquè es tractava d'una cerimònia parlamentària en la qual es va seguir el mateix criteri de la proclamació, on també es va evitar restar protagonisme a l'actual Monarca, una decisió que hauria sorprès el monarca emèrit.

La «responsabilitat», el «patriotisme» i «l'enorme generositat» dels diputats de les Corts Constituents van ser igualment elogiades per la presidenta del Congrés, Ana Pastor, qui va destacar que la seva feina, allunyada de «sigles i ideologies», es va bolcar en l'objectiu comú de la democràcia.

«Avui és important, sobretot, que fem saber als més joves que no va ser gens fàcil arribar fins aquí», va proclamar Pastor en un discurs en el qual va homenatjar diputats d'aquells anys com Adolfo Suárez, Santiago Carrillo o Ramón Rubial i també el president català, arribat de l'exili, Josep Tarradellas.

«Qui van veure en la política un instrument per portar Espanya a la reconciliació i al progrés són un mirall en el qual hem de mirar-nos tots els qui treballem avui en el si de les institucions», va proclamar. Els diputats d'Units Podem no van aplaudir el Rei, igual que en les dues vegades prèvies en les quals el rei Felip va ser al Congrés, i van exhibir clavells vermells, mentre els del PDeCAT van exhibir cartells amb una urna per reivindicar el referèndum sobiranista.



Canvis a la tardor

El PSOE ha rebaixat l'expectativa marcada pel líder de Ciutadans, Albert Rivera, a la sortida de la seva reunió amb Pedro Sánchez i ha assenyalat que està "per definir" l'espai de diàleg de la reforma constitucional, després que Rivera digués que en tardor una taula de juristes de tots dos partits començaran a preparar un esborrany.

«Això ha estat una presa de contacte dels temes en què hi ha coincidència, no s'ha aterrat tant», va negar l'anunci de Rivera el secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos.

Després d'incidir en el fet que els socialistes «no determinen si serà una taula o què», ja que la fórmula serà la que «acordin tots», José Luís Ábalos va posar èmfasi que l'important és crear un «espai polític de partits amb representació parlamentària», el que podria ser una comissió al Congrés de Diputats.