El Congrés aprova l´acord amb Canadà amb l´abstenció del PSOE

El ple del Congrés dels Diputats va aprovar ahir el tractat comercial entre la UE i Canadà (CETA), amb l'esperada abstenció del PSOE i el dur retret del Govern als socialistes per haver canviat de posició amb aquest acord. El vistiplau del Congrés al CETA ha sortit endavant amb 179 vots a favor de PP, Ciutadans, PNB i PdeCat, 79 en contra de Units Podem, ERC i Compromís i 81 abstencions dels socialistes. Va ser la vicepresidenta del Govern l'encarregada de defensar el CETA, i durant la seva intervenció, Soraya Sáenz de Santamaría va assenyalar que «no hi caben excuses» per no donar suport al tractat i ha acusat el PSOE de fer-se oposició a si mateix. «No es pot ser equidistant entre més Europa o més populisme, entre més Europa o més Marine Le Pen o més Pablo Iglesias», va dir Sáenz de Santamaría, que també va advertir als socialistes que «no hi ha ni més ni menys progressista de votar contra el progrés i no hi ha res més antieuropeista de votar contra la mateixa Europa».

La vicepresidenta va subratllar que l'acord comercial ajudarà al creixement econòmic a Espanya, la UE i Canadà, un país aquest últim que, va puntualitzar, comparteix amb Espanya valors i principis comuns com la llibertat i la «fèrria defensa de la democràcia».