La Policia arresta una parella per comprar un nadó per 100.000 euros

Quatre persones han estat detingudes per la compra d'un nadó a la seva mare, de nacionalitat russa, en una operació en la qual un matrimoni septuagenari -dos dels arrestats- va poder pagar una quantitat superior als 100.000 euros, segons ha informat en un comunicat la Junta d'Andalusia.

La Policia Adscrita a la Comunitat Autònoma d'Andalusia ha imputat al matrimoni per la seva presumpta participació en un delicte contra les relacions familiars, consistent en l'alteració de la paternitat del menor.

L'operació s'ha descobert quan la criatura ja tenia vuit mesos, edat en la que van detectar-li que podria tenir una malaltia congènita. Els serveis sanitaris van reclamar la presència de la mare biològica, que va ser denegada pel matrimoni en al·legar diferents excuses.

La investigació va concloure que la maternitat requeia en una dona de 30 anys, nacionalitat russa i resident en aquest país que hauria viatjat a Espanya un mes abans del part per donar a llum en una clínica privada de la província de Màlaga i, posteriorment, hauria abandonat el país després d'inscriure al nen com a seu i del presumpte pare en el Registre Civil.

Les hipòtesis sobre les possibles circumstàncies en les quals podria haver concebut el fill amb la dona russa -tenint en compte que l'home no tenia passaport i que mai havia viatjat a Rússia- "evidenciaven la falsedat d'aquesta paternitat", segons ha informat el Govern andalús en l'escrit.

El matrimoni va ser localitzat juntament amb el menor en una de les propietats de de la parella. Va ser aleshores quan el pare va reconèixer que el fill no era seu i que havien decidit pagar per reconèixer al nen com a hereu dels seus béns.

El matrimoni, que havia efectuat diversos pagaments, va assenyalar que en l'operació van participar altres dos detinguts, un advocat i una dona de nacionalitat russa residents a la província de Màlaga.

Segons ha informat avui la Junta, van ser les declaracions dels altres dos implicats de les quals es dedueix que la quantitat de diners pagada superaria els 100.000 euros.

La criatura ha quedat sota la protecció del Servei de Menors del Govern andalús a Màlaga.